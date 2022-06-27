Російська армія запозичила тактику залякування у нацистів часів Другої світової – Данілов

Недільні ракетні обстріли Києва, Черкас та інших регіонів України – тактика залякування, запозичена росіянами у нацистів часів Другої світової війни, вважає секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.

"У 1940 році Люфтваффе почали масове бомбардування Лондона з метою зламати опір британців, підірвати їх бойовий дух, але це призвело до прямо протилежного ефекту – бомбардування згуртувало й розізлило. Рашистські бомбардування Києва та інших українських міст і регіонів мають ті самі наслідки, що й нальоти Люфтваффе – українці не злякались, а розізлились і хочуть помсти, а українські ракети знайдуть свої високоточні цілі", - написав він у понеділок у фейсбуці.