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15:39 27.06.2022

Російська армія запозичила тактику залякування у нацистів часів Другої світової – Данілов

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Російська армія запозичила тактику залякування у нацистів часів Другої світової – Данілов

Недільні ракетні обстріли Києва, Черкас та інших регіонів України – тактика залякування, запозичена росіянами у нацистів часів Другої світової війни, вважає секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.

"У 1940 році Люфтваффе почали масове бомбардування Лондона з метою зламати опір британців, підірвати їх бойовий дух, але це призвело до прямо протилежного ефекту – бомбардування згуртувало й розізлило. Рашистські бомбардування Києва та інших українських міст і регіонів мають ті самі наслідки, що й нальоти Люфтваффе – українці не злякались, а розізлились і хочуть помсти, а українські ракети знайдуть свої високоточні цілі", - написав він у понеділок у фейсбуці.

 

Теги: #рнбо #данілов

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