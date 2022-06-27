Події

09:36 27.06.2022

У Шевченківському районі Києва відновили аварійно-рятувальні роботи в житловому будинку, в який влучила російська ракета

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У Шевченківському районі Києва відновили аварійно-рятувальні роботи в житловому будинку, в який влучила російська ракета

У Шевченківському районі Києва вранці відновилися аварійно-рятувальні роботи у дев'ятиповерховому житловому будинку, в який 26 червня влучила російська ракета, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

"27 червня о 08:00 відновлено аварійно-рятувальні роботи у дев'ятиповерховому житловому будинку у Шевченківському районі, який постраждав внаслідок ракетного обстрілу 26 червня", - йдеться у повідомленні.

Загалом до робіт залучено 86 осіб і дев'ять одиниць техніки ДСНС.

Як повідомлялося, у неділю вранці у Києві внаслідок обстрілу сталося чотири вибухи. За інформацією мера столиці Віталія Кличка, два вибухи сталися у Шевченківському районі, постраждали два житлових будинки. За наявною інформацією, одна особа загинула. Поки що відомо про п'ятьох поранених, серед яких семирічна дівчинка.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що удару по Києву було завдано з регіону Каспійського моря, відомий тип ракет.

Теги: #будинок #дснс #лукянівка

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