Події

08:00 27.06.2022

У понеділок у Варшаві відкриється виставка техніки РФ, знищеної українськими захисниками

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У понеділок у Варшаві відкриється виставка техніки РФ, знищеної українськими захисниками

У понеділок у столиці Польщі відбудеться відкриття виставки техніки РФ, знищеної українськими військовими, повідомляє Управління преси та інформації Міністерства оборони України.

"27 червня 2022 року о 10.00 у м. Варшава (Польща) відбудеться відкриття виставки "За нашу та вашу свободу". Це перша виставка за межами України російської військової техніки, знищеної або захопленої силами оборони України під час відсічі збройної агресії Росії", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на виставці буде представлено: основний бойовий танк російської армії – Т72Б, знищений 31 березня 2022 р. біля с. Дмитрівка Бучанського району; 152-мм САУ "Мста-С", пошкодженої артилерією ЗСУ у Сумській області; зразки снарядів реактивних систем залпового вогню "Ураган" та "Смерч".

Виставка відкриється на Замковій площі у Варшаві. У церемонії відкриття візьмуть участь заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, керівник Канцелярії прем’єр-міністра Республіки Польща - міністр Міхал Дворчик, державний секретар Міністерства національного оборони Республіки Польща Войцех Скуркевич, тимчасовий повірений у справах України в Республіці Польща Олег Куць.

 

 

 

 

Теги: #польща #виставка #відкриття

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