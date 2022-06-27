Окупанти знову обстріляли Чугуїв: дві людини загинули, одну поранено

У неділю, 26 червня, російська окупаційна влада обстріляла Чугуїв Харківської області, в результаті загинули 2 мирні жителі, повідомила міська голова Галина Мінаєва.

"У результаті сьогоднішнього обстрілу з боку агресора загинули двоє наших мешканців і один отримав поранення. Також вибухи спричинили пожежу", - написала Мінаєва у своєму телеграм-каналі.

Вона висловила співчуття рідним і близьким загиблих, та закликала городян перебувати в укриттях або у безпосередній близькості від них.