Події

07:02 27.06.2022

Окупанти знову обстріляли Чугуїв: дві людини загинули, одну поранено

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У неділю, 26 червня, російська окупаційна влада обстріляла Чугуїв Харківської області, в результаті загинули 2 мирні жителі, повідомила міська голова Галина Мінаєва.

"У результаті сьогоднішнього обстрілу з боку агресора загинули двоє наших мешканців і один отримав поранення. Також вибухи спричинили пожежу", - написала Мінаєва у своєму телеграм-каналі.

Вона висловила співчуття рідним і близьким загиблих, та закликала городян перебувати в укриттях або у безпосередній близькості від них.

 

 

 

Теги: #жертви #обстріл #харківщина

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