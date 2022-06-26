Події

18:34 26.06.2022

Українські військові відбили ворожий штурм біля Павлівки на Бахмутському напрямку

2 хв читати
Українські військові відбили ворожий штурм біля Павлівки на Бахмутському напрямку

Українські захисники відбили штурмові дії агресора і завдали значної шкоди російським окупантам поблизу Павлівки на Бахмутському напрямку, повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України.

"На Бахмутському напрямку ворог здійснював обстріли наших позицій із мінометів, ствольної та реактивної артилерії поблизу Миколаївки, Берестового, Покровського, Кодеми і Нью-Йорка. Українські воїни завдали ворогу значних втрат в районі населеного пункту Павлівка. Після невдалого штурму окупанти відійшли," - йдеться у повідомленні, опублікованому в фейсбуці в неділю ввечері.

На Волинському та Поліському напрямках, на території республіки білорусь, відзначається підготовка окремими підрозділами збройних сил російської федерації диверсійно-розвідувальних груп для їх подальших дій на території України.

На Сіверському напрямку з метою демонстрації присутності та сковування дій Сил оборони ворог утримує в прикордонних районах Брянської та Курської областей окремі підрозділи військ Західного військового округу. Обстріляв цивільну та військову інфраструктуру неподалік Хрінівки та Янжулівки.

На Харківському напрямку ворог обстрілював із танків та артилерії різних калібрів райони населених пунктів Руські Тишки, Чепіль, Чугуїв, Золочів, Мосьпанове. Завдав авіаударів неподалік Явірського, Дементіївки і Замулівки. Штурмовими діями намагався покращити тактичне положення в районі населеного пункту Дементіївка, однак зазнав поразки.

На Слов’янському напрямку обстрілювали райони населених пунктів Нова Дмитрівка, Дібрівне, Вірнопілля, Велика Комишуваха, Долина та Рідне. Наші воїни успішно відбили ворожі штурми в районах Долини, Курульки та Мазанівки.

На Донецькому напрямку противник, за підтримки артилерії, намагається блокувати місто Лисичанськ з південного напрямку. Обстріляв цивільну та військову інфраструктуру в районах Лисичанська, Верхньокам’янки та Лоскутівки. Завдав авіаудару неподалік Вовчоярівки. Для підтримки наступальних дій ворог посилив угруповання артилерії.

На Краматорському напрямку активних бойових бій окупанти не вели, обстріляли з артилерії район населеного пункту Маяки.

На Авдіївському, Курахівському та Запорізькому напрямках противник здійснював обстріли позицій наших військ із ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Водяне, Піски, Мар’їнка, Пречистівка, Гуляйпільське та Білогір’я. Завдавав ракетно-артилерійських ударів по цивільній інфраструктурі населених пунктів в тилових районах сил оборони.

На Південнобузькому напрямку окупанти обстрілювали цивільну інфраструктуру із ствольної та реактивної артилерії в районах Осокорівки, Трудолюбівки, Добрянки, Ганнівки, Зорі, Благодатного та Луча. Завдав ракетних ударів по інфраструктурі міста Миколаєва.

Ворог намагався відновити контроль над населеним пунктом Потьомкіне за підтримки армійської авіації, але зазнав поразки та відійшов.

Окупанти продовжують блокаду північно-західної частини акваторії Чорного моря.

На тимчасово окупованих територіях України окупаційна влада продовжує проводити т.зв. "фільтраційні" заходи щодо місцевих мешканців. Зазначається, що на блокпостах посилено контррозвідувальні заходи.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:41 26.06.2022
Окупанти обстріляли позиції Сил оборони у Сумській та Чернігівській областях – Генштаб ЗСУ

Окупанти обстріляли позиції Сил оборони у Сумській та Чернігівській областях – Генштаб ЗСУ

19:08 25.06.2022
Наступ окупантів на Бахмутському та Слов'янському напрямках відбито, вони закріплюються в залишеному Сєвєродонецьку та околицях

Наступ окупантів на Бахмутському та Слов'янському напрямках відбито, вони закріплюються в залишеному Сєвєродонецьку та околицях

07:59 25.06.2022
ЗС України зупинили наступ ворога під Бахмутом

ЗС України зупинили наступ ворога під Бахмутом

19:10 24.06.2022
Генштаб ЗСУ: Українські захисники відбили штурм російських окупантів на околиці Лисичанська, бої тривають

Генштаб ЗСУ: Українські захисники відбили штурм російських окупантів на околиці Лисичанська, бої тривають

18:48 24.06.2022
ЗСУ здійснили успішні наступальні дії південнобузькому напрямку, частина окупантів залишила підготовлені до оборони позиції та відійшла – Генштаб ЗСУ

ЗСУ здійснили успішні наступальні дії південнобузькому напрямку, частина окупантів залишила підготовлені до оборони позиції та відійшла – Генштаб ЗСУ

07:28 24.06.2022
На території Білорусі відзначається нарощування системи інженерно-фортифікаційного обладнання

На території Білорусі відзначається нарощування системи інженерно-фортифікаційного обладнання

19:10 23.06.2022
Російські окупанти обстрілюють цивільну інфраструктуру та позиції української армії на Донбасі, ЗСУ дають відсіч загарбникам

Російські окупанти обстрілюють цивільну інфраструктуру та позиції української армії на Донбасі, ЗСУ дають відсіч загарбникам

08:29 23.06.2022
Інтенсивність обстрілів на Харківщині збільшилася, за добу поліцейські задокументували понад 20 фактів руйнування будинків і споруд

Інтенсивність обстрілів на Харківщині збільшилася, за добу поліцейські задокументували понад 20 фактів руйнування будинків і споруд

08:15 23.06.2022
Лоскутівка та Рай-Олександрівка на Луганщині напередодні окуповані ворогом

Лоскутівка та Рай-Олександрівка на Луганщині напередодні окуповані ворогом

07:33 23.06.2022
Окупанти намагаються оволодіти панівними висотами поблизу Берестового з метою встановлення контролю над трасою Бахмут – Лисичанськ

Окупанти намагаються оволодіти панівними висотами поблизу Берестового з метою встановлення контролю над трасою Бахмут – Лисичанськ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Сили ППО збили дві російські ракети "Онікс" на підльоті до Одеси - ОК "Південь"

Джонсон і Макрон домовилися активізувати військову допомогу Україні

Російські окупанти завдали ракетного удару по Черкаській області: загинула одна людина, 5 поранені - глава ОВА

З постраждалого під час ракетного обстрілу будинку в Шевченківському районі Києва евакуювали 25 жителів, 4 людини госпіталізовані - Кличко

Щонайменше одна людина загинула внаслідок ракетного обстрілу багатоквартирного будинку в Шевченківському районі Києва

ОСТАННЄ

Порошенко закликав світ дати жорстку відповідь на ракетні обстріли України

Іран повідомив про запуск ракети в космос

Сили ППО збили дві російські ракети "Онікс" на підльоті до Одеси - ОК "Південь"

Польський перевізник PKP Intercity скасовує безкоштовний проїзд для громадян України

Ворог обстріляв Зеленодольськ, дві людини поранені - голова Дніпропетровської ОВА

Рятувально-пошукові роботи в ураженій ворожою ракетою багатоповерхівці в Києві тривають

За 4 місяці російської агресії на Харківщині зруйновано понад 400 навчальних закладів та 4 тисяч житлових будинків

Джонсон і Макрон домовилися активізувати військову допомогу Україні

Суха спекотна погода буде в найближчі дві доби на більшій частині України

Російські окупанти завдали ракетного удару по Черкаській області: загинула одна людина, 5 поранені - глава ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА