Іран повідомив про запуск ракети в космос

Іран успішно провів запуск ракети-носія, повідомляє в неділю іранське агентство Tasnim.

У міністерстві оборони Ірану зазначили, що пуск ракети, яка отримала назву Zoljanah, був проведений із науковою метою.

У міністерстві пояснили, що ракета має три ступені: два - на твердому паливі і один - на рідкому.

Раніше у червні західні ЗМІ повідомляли з посиланням на супутникові знімки, що Іран, ймовірно, готується до запуску ракети.

Associated Press зазначає, що пуск відбувся невдовзі після візиту до Тегерана глави дипломатії ЄС Жозепа Борреля: сторони домовилися, що Іран відновить непрямі переговори зі США щодо повернення в угоду з іранського атома (СВПД).

США та низка інших західних країн побоюються, що Іран може використовувати космічну програму для відпрацювання технологій, які можна застосовувати і у військових цілях: для створення балістичних ракет.