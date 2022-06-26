Події

14:57 26.06.2022

Джонсон і Макрон домовилися активізувати військову допомогу Україні

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Джонсон і Макрон домовилися активізувати військову допомогу Україні

Прем'єр Великої Британії Борис Джонсон і президент Франції Еммануель Макрон у неділю під час зустрічі домовилися активізувати зусилля з постачання військової допомоги Україні, повідомляє Даунінг-стріт.

"Прем'єр-міністр Джонсон і президент Макрон відзначили необхідність підтримувати Україну, щоб посилити її. (...) Макрон привітав триваючу військову підтримку України з боку прем'єр-міністра, лідери домовилися активізувати цю роботу", - йдеться в пресрелізі, поширеному канцелярією Джонсона.

Крім цього, лідери домовилися продовжувати і посилювати тісну співпрацю Лондона і Парижа в таких областях, як оборона і безпека.

Зустріч Джонсона і Макрона відбулася на полях саміту G7, який проходить 26-28 червня в Баварії.

Теги: #україна #джонсон #макрон #військова_допомога

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