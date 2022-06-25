Події

19:08 25.06.2022

Наступ окупантів на Бахмутському та Слов'янському напрямках відбито, вони закріплюються в залишеному Сєвєродонецьку та околицях

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Наступ окупантів на Бахмутському та Слов'янському напрямках відбито, вони закріплюються в залишеному Сєвєродонецьку та околицях

Російські окупанти після відведення підрозділів українських військ закріплюються в районах м.Сєвєродонецьк Луганської області та прилеглих селищ Сиротине, Воронове та Борівське, повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 суботи у фейсбуці.

Водночас, на Слов'янському та Бахмутському напрямках спроби наступу окупантів у суботу були успішно відбиті. "На Слов’янському напрямку українські воїни зупинили спробу ворожого наступу в районі Богородичного та штурм в напрямку Мазанівки. Окупанти з втратами відійшли.... На Бахмутському напрямку... наші захисники успішно відбили всі наступальні та штурмові дії ворога у напрямках населених пунктів Покровське, Нью-Йорк. Окупанти відійшли", - йдеться у зведенні.

Окупанти вели обстріли на Бахмутському, Харківському, Краматорському, Лисичанському та Південнобузькому напрямках із використанням мінометів, ствольної та реактивної артилерії. Неподалік Павлівки Донецької області противник завдав авіаційних ударів гелікоптерами Ка-52 та Мі-24. Також артилерійських обстрілів зазнали райони сіл Хрінівка та Янжулівка Чернігівської області недалеко від кордону з РФ.

На Донецькому та Південнобузькому напрямках окупанти основні зусилля зосереджують на утриманні зайнятих рубежів.

"На Волинському та Поліському напрямках підрозділи збройних сил республіки білорусь, на ротаційній основі, виконують завдання з прикриття білорусько-українського кордону в Брестській та Гомельській областях. Зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів з території цієї країни", - йдеться у зведенні.

В Акваторіях Чорного та Азовського морів у готовності до завдання ракетних ударів по об’єктах на території України окупанти утримують два носії високоточної зброї. Сумарний залп складає до шістнадцяти крилатих ракет морського базування "Калібр".

"Особовий склад ворога деморалізований, обіцяні «величезні» виплати за участь у бойових діях командуванням російських окупаційних військ під різними приводами не здійснюються. Окупанти продовжують зазнавати значних втрат в боях із Силами оборони України", - розповіли в Генштабі.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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