Події

16:52 25.06.2022

Посол Корнійчук: Офіційний Київ може розглянути питання припинення безвізу з Ізраїлем

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Офіційний Київ розглядає можливість призупинення безвізового режиму з Ізраїлем у відповідь на політику Єрусалиму щодо українських біженців. Про це посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук заявив в інтерв'ю виданню «Деталі».

«Штучні обмеження є необґрунтованими. І добре б, якби вони стосувалися б усіх залучених у війну! Але громадяни росії до Ізраїлю в'їжджають без обмежень, громадяни Білорусі – також, а громадянам України вигадали електронні візи. Ні я, ні моє керівництво не можемо не сприймати це болісно. У моєму МЗС та в Офісі президента України мені кажуть: це – неприйнятно. Ми зараз розмірковуємо, чи не призупинити у відповідь безвізовий режим для ізраїльтян. Зараз це буде невідчутно, але до Рош-га-Шана ізраїльський уряд це відчує», - сказав посол.

Глава диппредставництва пояснив, що нелояльне ставлення ізраїльської влади призвело до відтоку громадян України з Ізраїлю.

«З часу початку активних військових дій, за статистикою, до Ізраїлю заїхали 38,5 тисяч українців, з яких близько 13 тисяч осіб отримали ізраїльські паспорти. Із цієї загальної кількості наразі 14,1 тисячі поїхали. За один останній місяць поїхало понад 5 тисяч людей», - сказав посол.

Корнійчук також додав: «Ми віч-на-віч із величезним лихом і очікуємо допомоги від наших партнерів – платної чи безкоштовної, будь-якої, але не сидіти на березі в очікуванні, хто почне вигравати. Ось коли ми почнемо – тоді нам почнуть більше допомагати, у мене таке враження», - підсумував посол.

Теги: #україна #ізраїль #візи

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