США нададуть Україні 18 патрульних катерів для захисту та контролю чорноморського узбережжя

США нададуть Україні 18 патрульних катерів для захисту і контролю Одеси та інших прибережних позицій поблизу міста, повідомив сайт Пентагону.

"Здебільшого вони призначені для захисту русел річок і дозволяють Україні зберігати контроль над руслами річок. Їх також можна використовувати у прилеглих прибережних районах", - заявив високопоставлений представник міністерства оборони під час брифінгу в Пентагоні.

Зазначається, що в анонсований на $450 млн пакет допомоги в четвер входять два 35-футові невеликі річкові судна; шість 40-футових морських бойових кораблів; і десять 34-футових патрульних катерів Dauntless Sea Ark.

"Це допоможе українцям захищати... Одесу та інші позиції на узбережжі Чорного моря", - сказав американський урядовець.

Як повідомлялося, 16 червня міністр оборони США Ллойд Остін повідомив, що пакет допомоги США з безпеки на $1 млрд для України включає керовані боєприпаси до ракетних систем залпового вогню та ще 18 гаубиць M777.