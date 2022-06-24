Генштаб ЗСУ: Українські захисники відбили штурм російських окупантів на околиці Лисичанська, бої тривають

Українська армія у п'ятницю відбила штурм російських окупантів у районі південної околиці Лисичанська, повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Українські захисники успішно відбили штурм в районі південної околиці Лисичанська. Ворог, за підтримки артилерії, розпочав штурмові дії у напрямку Вовчоярівки, бойові дії тривають", - ідеться у повідомленні.

У ньому наголошується, що на сєвєродонецькому напрямку окупанти здійснили артилерійські обстріли в районах населених пунктів Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Лоскутівка та Спірне. Також завдали авіаційного удару в районі Лисичанська. Вели штурмові дії у промисловій зоні Сєвєродонецька.

На слов'янському напрямі російські окупанти основні зусилля зосереджують на веденні наступу у бік Довгеньке – Долина. Штурмові дії ворога за напрямками Сулигівка – Вірнопілля та Дібрівне – Курулька наші воїни успішно відбили. Окупанти провели дистанційне мінування місцевості у районі населеного пункту Долина.

На бахмутському напрямку окупанти обстрілюють зі ствольної артилерії райони населених пунктів Білогорівка, Яковлівка та Майорське. Нанесли авіаудари поблизу Яковлівки, Миколаївки і Покровського.

Противник опанував населений пункт Миколаївка. Ворожа спроба розвідки боєм у напрямку Миронівка – Вуглегірська ТЕС провалилася. Окупанти з втратами відійшли.

Крім того, російські загарбники завдали ракетного удару з літаків Ту-22М3 по місту Костянтинівці.

На краматорському, авдіївському, новопавлівському та запорізькому напрямках ворог здійснює систематичний вогневий вплив уздовж лінії розмежування з метою сковування дій українських військ та недопущення їх перекидання на інші напрямки.

Загарбники завдали авіаударів у районах населених пунктів Павлівка та Вугледар. Здійснювали артилерійські обстріли в районі населеного пункту Сіверськ. Штурмові дії ворога в районі Мар'їнки українські воїни вкотре відбили. Окупанти відійшли.

На слобожанському напрямку противник намагається створити умови для переходу в наступ на напрямках Ізюм – Барвінкове та Ізюм – Слов'янськ.

На харківському напрямку угруповання військ противника веде оборону для недопущення просування підрозділів Сил оборони у бік державного кордону на північ та північний схід від Харкова. Водночас ворог намагається вести штурмові дії з метою покращення тактичного становища своїх підрозділів. Російські окупанти обстріляли з артилерії райони населених пунктів Руська Лозова, Старий Салтів, Чугуїв, Печеніги та Байрак.

На волинському, поліському та сіверському напрямках суттєвих змін в обстановці не відзначено. На останньому ворог здійснив артилерійські обстріли у районі населеного пункту Бояро-Лежачі Сумської області.

"В акваторіях Чорного та Азовського морів ворог утримує чотири носії крилатих ракет морського базування", - підсумували в Генштабі.