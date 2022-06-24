ЗСУ здійснили успішні наступальні дії південнобузькому напрямку, частина окупантів залишила підготовлені до оборони позиції та відійшла – Генштаб ЗСУ

Збройні сили України здійснили успішні наступальні дії на південнобузькому напрямку, внаслідок чого частина російських окупантів залишила підготовлені до оборони позиції та відступила до району населеного пункту Ольгиного (Херсонська обл.), повідомляє Генштаб ЗСУ.

"На південнобузькому напрямку противник зосереджує основні зусилля на утриманні зайнятих раніше рубежів. За результатами успішних наступальних дій наших підрозділів, частина сил ворога залишила підготовлені оборонні позиції та втекла в район населеного пункту Ольгине Бериславського району Херсонської області", - йдеться у повідомленні.