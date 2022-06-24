Події

16:59 24.06.2022

Голова Луганської ОВА: Гумдопомогу до Лисичанська сьогодні не доставлять через руйнування шляхопроводу до міста авіаударом росіян

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Голова Луганської ОВА: Гумдопомогу до Лисичанська сьогодні не доставлять через руйнування шляхопроводу до міста авіаударом росіян

Доставка гуманітарної допомоги до Лисичанська не відбудеться через руйнування шляхопроводу до міста внаслідок авіаудару росіян, повідомив голова Луганської ОВ Сергій Гайдай.

"Сьогодні автомобіль не зможе доїхати до Лисичанська з гуманітарними вантажами, тому що буквально пару годин тому російська армія завдала вертольотами авіаудару по мосту, шляхопроводу, який веде до Лисичанська. Він розбитий повністю, проїзд для вантажного транспорту там просто неможливий", - зазначив Гайдай в ефірі телемарафону Freeдом у п'ятницю.

Він запевнив, що влада намагатиметься шукати варіанти виходу із ситуації.

 

Теги: #лисичанськ #гумдопомога #луганська_область

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