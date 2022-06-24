Відень повернув собі перше місце у списку найкращих міст світу для життя - EIU

Відень знову визнано найкращим для життя містом світу, він повернувся на перший рядок рейтингу після дворічної перерви, йдеться в дослідженні The Economist Intelligence Unit (EIU).

Лідером торішнього рейтингу був новозеландський Окленд, який очолив список тому, що коронавірусні локдауни в Новій Зеландії та Австралії було знято раніше, ніж в інших країнах. Однак у міру відновлення роботи кав’ярень, ресторанів та інших закладів у всьому світі Окленд впав у рейтингу відразу на 33 рядки, а Веллінгтон, що посідав четверте місце, впав на 46 позицій. Австралійські міста Аделаїда та Перт також вибули із першої десятки.

"Причиною лідерства Окленду минулого року стало падіння оцінок інших міст. Без коронавірусу місто могло б претендувати на місце в першій десятці, але не на перший рядок", - зазначив старший економіст EIU Саймон Баптіст.

Друге місце у списку цього року посів Копенгаген, третє місце розділили Цюрих та Калгарі, п'яту сходинку отримав Ванкувер. До десятки також увійшли Женева, Франкфурт, Торонто, Амстердам, Осака та Мельбурн.

Німецькі міста продемонстрували найсильніше зростання рейтингу. Франкфурт підскочив одразу на 32 рядки, Гамбург – на 31 позицію (до 16-го місця), Дюссельдорф – на 28 рядків (до 22-го місця).

Лондон піднявся на 28 місць, до 33-го рядка рейтингу, Манчестер - на 27, до 28-го місця.

Через війну в Україні погіршилися позиції Варшави та Будапешта, а Київ вибув із рейтингу. Водночас до рейтингу увійшли 33 нові міста, 11 із них – китайські.

Москва опустилася в рейтингу на 15 місць, Санкт-Петербург – на 13 рядків.

Найгіршим для життя містом світу визнано сирійський Дамаск, який посів у рейтингу останнє 172-ге місце. Серед інших аутсайдерів виявилися столиці найбідніших країн Африки та Азії, включно Лагосом, Тріполі, Алжиром, Карачі та Порт-Морсбі.

EIU уклав рейтинг найзручніших для життя міст світу з урахуванням понад 30 факторів, розділених на п'ять великих категорій – стабільність, охорона здоров'я, культура та екологія, освіта та інфраструктура. Зокрема, середній індекс Відня становить 99,1 пункту зі 100, а оцінка Дамаска - 30,7 пункту.