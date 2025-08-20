Інтерфакс-Україна
20.08.2025

"Євробачення-2026" відбудеться у Відні

Міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2026" пройде у Відні (Австрія).

"Вітаємо Відень! Столиця Австрії втретє стане містом-господарем пісенного конкурсу "Євробачення" у 2026 році, коли вона прийматиме 70-й конкурс 12, 14, 16 травня", - йдеться в повідомленні Eurovision Song Contest в мережі Facebook.

Як повідомлялося, у травні у швейцарському Базелі відбувся фінал пісенного конкурсу "Євробачення-2025", переможцем якого став представник Австрії виконавець JJ з піснею "Wasted Love". Представники України гурт Ziferblat посіли 9-те місце.

Теги: #євробачення #відень

