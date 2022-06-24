Події

11:32 24.06.2022

Проводжаємо перший літній місяць: погода на вихідні 25–26 червня

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Проводжаємо перший літній місяць: погода на вихідні 25–26 червня

Цього вікенду погода вирішила не випробовувати українців нестерпною спекою або різким похолоданням. Майже на всій території країни, за даними Sinoptik.ua, очікується комфортна температура, що відповідає сезонним показникам. Виняток становитимуть лише деякі західні області та Крим.

Прогноз погоди на вихідні

У суботу та неділю вдень на Сході, Півдні, Півночі та в Центрі України термометри покажуть +24…+27 °С, на заході — +25…+29 °С. На Закарпатті, в Івано-Франківській та Львівській областях очікується спекотна погода — до +33 °С. Намагайтеся не перебувати на сонці з 12:00 до 15:00 і не втрачайте нагоди випити тонізуючого чаю або води з лимоном. У Криму ж буде прохолодно для цієї пори року — +22…+24 °С. Уночі практично в усіх регіонах України температура становитиме +13…+16 °С (в Одеській та Донецькій областях — +18…+19 °С).

Мешканцям східних та південних регіонів, Полтавської, Кіровоградської та Черкаської областей на прогулянку вихідного дня радимо захопити парасольку чи дощовик — удень можлива гроза. В неділю дощі також пройдуть у Вінницькій області.

Алергікам варто бути обережнішими

На всій території України 25–26 червня залишається висока концентрація пилку трав у повітрі. Якщо ви страждаєте на алергію, проведіть вихідні в місті, а виїжджаючи на природу, не забудьте маску і спрей на основі морської води для зрошення порожнини носа.

Погода в понеділок

Ясна погода з невеликою хмарністю встановиться 27 червня майже в усіх українських регіонах. Лише в Запорізькій, Одеській, Миколаївській та Херсонській областях, а також у Криму погода на початку тижня буде похмурою та дощовою. Температура повітря вдень становитиме +28…+30 °С, і лише на Закарпатті стовпчики термометрів піднімуться до +33…+35 °С. Уночі в більшості регіонів очікується до +15…+17 °С, у Донецькій, Київській, Одеській та Закарпатській областях — +19…+20 °С.

Народні прикмети та вірування

Якщо на Петрів день, 25 червня, небо заслонять білі хмари, садівникам та дачникам варто бути напоготові. Ця народна прикмета обіцяє незабаром великий град, тому радимо тримати під рукою щільну плівку. А ось туманний вечір із росою, навпаки, гарантував хорошу погоду найближчими днями.

У день Акилини, 26 червня, наші пращури стежили за комахами: якщо бджоли активно літали з самого світанку, а мошва збиралася клубами, прийдешній тиждень мав потішити ясною і теплою погодою.

Теги: #погода #синоптик

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