Події

08:24 24.06.2022

Американський Сенат схвалив законопроєкт про зброю

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Американський Сенат схвалив законопроєкт про зброю

Сенат американського Конгресу схвалив законопроєкт про боротьбу з насильством із застосуванням вогнепальної зброї, повідомили місцеві ЗМІ CNN.

За законопроєкт проголосували 65 сенаторів, проти - 33, "при цьому 15 республіканців приєдналися до демократів на підтримку цього заходу, що ознаменувало значний двопартійний прорив з одного із найбільш спірних політичних питань у країні", йдеться в повідомленні телеканалу CNN.

Агентство Associated Press (AP) інформує, що на реалізацію передбачених у документі заходів планується витратити $13 млрд. Так, влада посилить перевірку біографічних даних молодих покупців зброї, обмежить придбання зброї великою кількістю осіб, які вчинили насильство в сім'ї, фінансуватимуться місцеві програми забезпечення у школах, охороні психічного здоров'я та запобіганню насильству.

Документ був схвалений після нещодавніх трагічних подій у початковій школі в техаському місті Ювалді, де в результаті стрілянини загинули 19 дітей і двоє вчителів, а також у супермаркеті в Буффало штату Нью-Йорк, де жертвами стали дев'ять осіб.

Тепер законопроєкт має схвалити Палата представників, після чого він надійде на підпис президенту Джо Байдену.

У травні газета New York Post з посиланням на дані сайту Gun Control Violence повідомила, що "кількість масових розстрілів у США в 2022 році перевищила кількість днів на рік".

У повідомленні йшлося про те, що за перші 144 дні поточного року в країні було зафіксовано 214 випадків стрілянини.

 

 

Теги: #сша #сенат #зброя #законопроєкт

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