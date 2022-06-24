Події

07:50 24.06.2022

Ворог обстріляв дві громади на Дніпропетровщині, постраждалих немає

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Ворог обстріляв дві громади на Дніпропетровщині, постраждалих немає

Ворог здійснив обстріл Гречаноподівської та Широківської громад у Дніпропетровській області, постраждалих немає, повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Ворог знову вдарив по Криворізькому району – з "Ураганів". Поцілив по двох громадах - Гречаноподівській та Широківській. Люди, на щастя, не постраждали. У Широківській громаді є руйнування", - написав Резніченко в телеграм-каналі в п'ятницю вранці.

 

 

 

Теги: #україна #обстріл #дніпропетровська_область

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