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19:10 23.06.2022

Російські окупанти обстрілюють цивільну інфраструктуру та позиції української армії на Донбасі, ЗСУ дають відсіч загарбникам

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Російські окупанти обстрілюють цивільну інфраструктуру та позиції української армії на Донбасі, ЗСУ дають відсіч загарбникам

Російські окупанти обстрілюють цивільну інфраструктуру України зі ствольної артилерії та РСЗВ, а також намагаються вести наступальні дії на Донбасі, проте українські захисники дають загарбникам гідну відсіч та успішно відбивають ворожі атаки, повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Слов’янському напрямку ворог обстрілює цивільну інфраструктуру із ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню в районах Богородичного, Адамівки, Дібрівного, Курульки, Петрівського, Вірнопілля та Мазанівки. Наші воїни відбили ворожий штурм поблизу Долини та Богородичного та змусили окупантів відійти.

На Донецькому напрямку противник продовжує вогневий вплив по підрозділах Сил оборони із ствольної та реактивної артилерії,  мінометів і танків по лінії зіткнення.

Основні зусилля зосередив на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках з метою встановлення контролю над населеними пунктами Сєвєродонецьк, Миколаївка. Закріплюється на раніше захоплених позиціях в районах Лоскутівки та Рай-Олександрівки. Намагається поповнити втрати.

На Краматорському напрямку ворог активних дій не вів.

На Сєвєродонецькому напрямку противник здійснював обстріли із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Сиротине, Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Воронове та Мирна Долина.

Підрозділами зі складу 2-го армійського корпусу, за підтримки загонів росгвардії, веде штурмові дії з метою встановлення повного контролю над Сєвєродонецьком. Бойові дії тривають.

"Українські воїни зупинили наступ у напрямку південної околиці Лисичанська завдали ворогу втрат та змусили відступити. Для поновлення наступу окупанти висувають резерви. Наступальні дії ворога поблизу Борівського українські захисники також зупинили", - йдеться у повідомленні.

У ньому уточнюється, що противник провів розвідку боєм в районі населеного пункту Біла Гора. Продовжив наступ в районі населеного пункту Рай-Олександрівка, тривають бої.

На Бахмутському напрямку ворог обстріляв з артилерії різних калібрів наші позиції в районах населених пунктів Миколаївка, Берестове, Клинове, Торецьк, Новолуганське, Покровське, Луганське та Кодема. Армійська авіація загарбників завдала удару поблизу Клинового.

Також Окупанти намагаються встановити контроль над населеним пунктом Гірське. Силами штурмових груп зі складу 1-го армійського корпусу оволоділи Миколаївкою. Провалом для ворога завершилась розвідка боєм в районі населеного пункту Вершина. Противник безуспішно намагався скувати боєм дії наших підрозділів в районі Клинового.

На Новопавлівському напрямку ворог обстрілював  позиції наших військ із танків та артилерії поблизу Павлівки, Вугледара і Пречистівки. Завдав авіаударів в районах населених пунктів Павлівка, Вугледар та Шевченко. Поблизу останнього наші воїни дали окупантам жорсткий бій та змусили відійти.

"Для виявлення слабких місць в нашій обороні окупанти задіяли диверсійно-розвідувальні групи в районах населених пунктів Времівка, Новосілки та Нескучне. Українські воїни їх успішно виявили  - з великими втратами ворог відійшов", - наголошують у Генштабі.

Там додають, що на Авдіївському, Курахівському та Запорізькому напрямках противник активних бойових дій не вів. З метою недопущення перекидання резервів на інші напрямки обстрілював позиції наших військ з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах Авдіївки, Пісків, Опитного, Мар’їнки, Грушового та Новополя.

Спробу наступу окупантів у напрямку Мар'їнки українські воїни успішно відбили.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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