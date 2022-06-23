Події

18:01 23.06.2022

На південному напрямку ЗСУ знешкодили ворожу ДРГ і завдали удару по командно-спостережному пункту

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На південному напрямку ЗСУ знешкодили ворожу ДРГ і завдали удару по командно-спостережному пункту

На південному напрямку українські військові знешкодили ворожу диверсійно-розвідувальну групу та завдали удару по командно-наглядовому пункту та скупченню техніки противника, повідомив речник начальника Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

"Знешкоджено групу ворожих диверсантів і завдано удару по командно-спостережному пункту рашистів і скупченню техніки", - написав він у своєму телеграм-каналі.

Братчук уточнив, що ДРГ противника намагалася проникнути в тил українських військ у Херсонській області.

Теги: #південний #дрг

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