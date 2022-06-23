Події

14:22 23.06.2022

Попри посилені обстріли Харкова, підстав для евакуації населення немає - Синєгубов

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Попри посилені обстріли Харкова, підстав для евакуації населення немає - Синєгубов

Необхідності евакуювати населення з Харкова на сьогодні немає, заявив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Що стосується евакуації, то у нас наразі такої потреби немає і передумов для цього немає. Воєнна ситуація важка, але абсолютно контрольована", - зазначив Синєгубов в ефірі національного телемарафону.

Він запевнив, що ЗСУ утримують позиції на півночі та північно-східному напрямках, а також на ізюмському напрямку.

Водночас Синєгубов зазначив, що перебувати на вулицях обласного центру небезпечно – останніми днями збільшилася інтенсивність ворожих обстрілів. Тому голова ОВА закликав харків'ян не ігнорувати сигналів повітряної тривоги та за можливості перебувати в укриттях.

Теги: #харків #ситуація

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