Попри посилені обстріли Харкова, підстав для евакуації населення немає - Синєгубов

Необхідності евакуювати населення з Харкова на сьогодні немає, заявив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Що стосується евакуації, то у нас наразі такої потреби немає і передумов для цього немає. Воєнна ситуація важка, але абсолютно контрольована", - зазначив Синєгубов в ефірі національного телемарафону.

Він запевнив, що ЗСУ утримують позиції на півночі та північно-східному напрямках, а також на ізюмському напрямку.

Водночас Синєгубов зазначив, що перебувати на вулицях обласного центру небезпечно – останніми днями збільшилася інтенсивність ворожих обстрілів. Тому голова ОВА закликав харків'ян не ігнорувати сигналів повітряної тривоги та за можливості перебувати в укриттях.