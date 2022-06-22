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17:06 22.06.2022

Грузія підтвердила готовність створити умови для проведення НМТ для українських випускників

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Грузія підтвердила готовність створити умови для проведення НМТ для українських випускників

Міністерство освіти і науки України заявляє, що Грузія підтвердила готовність створити умови для проведення національного мультипредметного тесту (НМТ).

"Офіційні представники Грузії підтвердили готовність створити умови для проведення НМТ для українських випускників. У місті Тбілісі буде можливість скласти тестування під час додаткової сесії", - ідеться в повідомленні пресслужби міністерства.

Зазначено, що вступники, які в період із 20 травня до 7 червня підтвердили намір взяти участь у НМТ та планують складати тест за кордоном, мають: з 21 червня до 7 липня пропустити другий етап вибору місця складання тестування під час основної сесії; 8-18 липня – підтвердити участь у додатковій сесії та вибрати місто; 1-10 серпня – надати остаточну інформацію про намір скласти НМТ у місті Тбілісі; до 12 серпня – отримати запрошення-перепустку, що містить інформацію про адресу тимчасового екзаменаційного центру, дату та час тестування; 16-20 серпня – узяти участь у додатковій сесії.

Теги: #грузія #нмт

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