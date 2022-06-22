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16:28 22.06.2022

Україна має намір виконати рекомендації Єврокомісії щодо надання статусу кандидата в члени ЄС до кінця 2022 року - Стефанішина

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Україна має намір виконати рекомендації Єврокомісії щодо надання статусу кандидата в члени ЄС до кінця 2022 року - Стефанішина

Віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявляє, що Україна розраховує виконати рекомендації Європейської комісії щодо надання статусу кандидата в члени Європейського Союзу до кінця 2022 року.

"Ми розраховуємо так, що до кінця року реалізація всіх цих кроків можлива. Я думаю, що більшість із них ми можемо реалізувати навіть швидше. Що стосується певного законодавства та реалізації технічних завдань", - сказала вона на брифінгу в національному Медіацентрі "Україна" в середу вдень.

За її словами, наприкінці 2022 року Європейська комісія підготує висновки та оцінку того, наскільки ефективно Україна впоралася з реалізацією рекомендацій.

"Це в наших інтересах, тому що ми хочемо говорити про початок переговорів", - наголосила Стефанішина.

На запитання, чи може бути так, що через те, що Україна не виконає рекомендацій, статус кандидата можуть відкликати, Стефанішина заявила, що ми нікому не віддамо статус свого кандидата в ЄС.

Як повідомлялося, надання статусу кандидата в члени ЄС Україні буде першим питанням засідання Європейської ради на рівні глав держав та урядів країн-членів Співтовариства, яке відбудеться в Брюсселі 23-24 червня.

Теги: #україна #статус #єврокомісія

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