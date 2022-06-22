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15:40 22.06.2022

Білоруські військові розміщують у прикордонних з Україною районах дерев'яні муляжі танків - Міноборони

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Білоруські військові розміщують у прикордонних з Україною районах дерев'яні муляжі танків - Міноборони

Підрозділи Збройних сил Білорусі розміщують у прикордонних з Україною районах дерев'яні муляжі танків, повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

"З метою вжиття заходів оперативного маскування та демонстрації своєї присутності підрозділи Збройних сил Республіки Білорусь розміщують у прикордонних з Україною районах дерев'яні муляжі танків. Окрім того, триває перевірка бойової готовності у Збройних силах Білорусі, яка продовжуватиметься орієнтовно до 25 червня цього року", - зазначив Мотузяник на брифінгу у Медіацентрі "Україна-Укрінформ" у Києві в середу.

Він звернув увагу на те, що Білорусь залучає до так званого посилення українсько-білоруського кордону військовослужбовців строкової служби.

"Як і раніше, певні підрозділи білоруської армії у складі до семи батальйонів продовжують виконувати завдання з так званого посилення українсько-білоруського кордону. Говоримо про Брестську та Гомельську області. Основні зусилля білоруські військові там зосередили на веденні розвідки, інженерному обладнанні позицій, а також на охороні ділянки державного кордону, причому почали залучати туди військовослужбовців строкової служби", - розповів спікер.

Мотузяник зазначив, що Україна не має відомостей щодо того, що в Білорусі відбувається мобілізація.

"Станом на сьогодні, згідно з оголошеним курсом білоруської влади, там створюють так зване південне оперативне командування, що передбачає збільшення чисельності Збройних сил Республіки Білорусь на понад 20 тис. Через що там проводиться рекрутингова кампанія", - пояснив він.

Теги: #танки #білорусь #муляж

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