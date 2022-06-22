Події

06:35 22.06.2022

Зеленський: Російська армія глуха до будь-якої раціональності – просто вбиває

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Зеленський: Російська армія глуха до будь-якої раціональності – просто вбиває

Українська армія посилює оборону на Луганщині завдяки тактичним рухам, сказав у традиційному відеозверненні у вівторок увечері президент України Володимир Зеленський.

"Там зараз найжорсткіше. Окупанти тиснуть. Тиснуть і на Донецькому напрямку. На Харківщині жорстокі та цинічні російські артилерійські обстріли. Вони нічого не дадуть окупантам, але російська армія глуха до будь-якої раціональності. Просто руйнує, просто вбиває, показує таким чином своєму командуванню, що нібито не стоїть на місці", - сказав Зеленський.

"На півдні захищаємо нашу Миколаївщину, наше Запоріжжя. Поступово звільняємо Херсонщину. І так само активно , як боремося за позитивне рішення Євросоюзу щодо кандидатства для України, щоденно боремося і за постачання сучасної зброї для нашої держави", - наголосив президент.

"Життя тисяч людей залежить безпосередньо від швидкості наших партнерів, від швидкості того, як вони реалізують свої рішення про допомогу Україні", - сказав він.

 

Теги: #рф #зеленський #раціональність

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