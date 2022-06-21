Події

20:19 21.06.2022

Російські війська обстріляли Криворізький район, ніхто не постраждав

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Російські війська обстріляли Криворізький район, ніхто не постраждав

Російські війська у вівторок обстріляли Криворізький район, ніхто не постраждав, пожежу, що виникла внаслідок обстрілу, ліквідовано, повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

"Криворізький район знову під ворожим вогнем. Протягом дня російські окупаційні війська з "Ураганів" обстріляли село Шестерня у Широківській громаді. Влучили по житлових будинках, на даху одного з яких після обстрілу виявлено касетний боєприпас. Точна кількість пошкоджених домоволодінь наразі встановлюється", - написав він у телеграм-каналі.

Також біля самого населеного пункту в результаті обстрілу сталася пожежа площею 3,5 га. Пожежу ліквідовано.

В облраді додали, що крім того, вдень ворог влучив у прикордонні території Зеленодольської громади.

"На щастя, внаслідок цих обстрілів ніхто не постраждав", - повідомив Лукашук.

 

 

 

Теги: #обстріл #дніпропетровська_область

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