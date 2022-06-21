Суд відпустив Семенченка під домашній арешт, ГУР просив звільнити його для участі у воєнних діях - ЗМІ

Київський апеляційний суд відпустив з-під варти під домашній арешт колишнього народного депутата, командира батальйону "Донбас" Семена Семенченка, обвинуваченого у створенні "приватної військової кампанії", Головне управління розвідки Міністерства оборони просило звільнити його для участі в захисту України.

"Київський апеляційний суд змінив Семену Семенченку запобіжний захід із тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт, Головне управління розвідки Міністерства оборони просило відпустити командира батальйону "Донбас" боронити Україну", - повідомляє видання "Українська правда" у вівторок.

За інформацією видання, 13 червня начальник ГУР Кирило Буданов звернувся до Київського апеляційного суду та Шевченківського районного суду Києва з листами, в яких ручався за Семена Семенченка.

"Головне управління розвідки Міноборони ініціювало розгляд питання про зміну запобіжного заходу та включення Семенченка до складу підрозділів ЗСУ з метою оборони держави, бо вважає, що користь від Семенченка в ЗСУ превалює над ризиками уникнення ним відповідальності", - йдеться у повідомленні.

Водночас, за інформацією "Української правди", Київський апеляційний суд постановив задовольнити частково апеляційну скаргу захисника Семенченка та звільнити його під цілодобовий домашній арешт. На Семенченка також покладено зобов'язання прибувати на вимогу суду та утриматися від спілкування зі свідками.