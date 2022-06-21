В Інтернаціональному легіоні сподіваються на евакуацію всіх бійців із Сєвєродонецька на підконтрольну Україні територію після рішення Генштабу

Спікер Міжнародного легіону оборони України Дам'єн Магру висловив сподівання, що непросту ситуацію у Сєвєродонецьку буде вирішено евакуацією всіх бійців на територію, контрольовану Україною, коли Генеральний штаб Збройних сил України вирішить, що час для цього настав.

"Ситуація дуже непроста. Думаю, що, як і всі у Збройних силах України, я дуже сподіваюся, що цю ситуацію буде вирішено, бажано евакуацією всіх бійців на територію, контрольовану Україною, коли Генеральний штаб Збройних сил України вирішить, що час для цього настав. Поки я повторю, що Сєвєродонецьк не впав, боротьба триває", - зазначив Магру на брифінгу в Медіацентрі "Україна-Укрінформ" у Києві у вівторок.

Він підтвердив, що бійці Міжнародного легіону були присутні у Сєвєродонецьку приблизно десять днів тому, коли було оприлюднено відповідне відео з ними. "Тоді це було правдою. Щодо ситуації сьогодні, я боюся, у мене немає більше оперативних деталей", - додав Магру.

Спікер висловив занепокоєння через те, що все може закінчитися ситуацією, схожою до того, що сталося в Маріуполі.

"Ситуація у Сєвєродонецьку дуже непроста через те, що можливості евакуації обмежені, якщо не повністю виключені у нинішній ситуації. Ми дуже занепокоєні, як і всі у Збройних силах України, через цю ситуацію для всіх бійців, які залишаються у Сєвєродонецьку, та дуже занепокоєні, що все може завершитися ситуацією, схожою до того, що сталося в Маріуполі. Ми всі стежимо за ситуацією безпосередньо і із занепокоєнням", - зазначив він.

Магру заявив про необхідність винести уроки Маріуполя і ставитися скептично до будь-яких обіцянок РФ.

"Якщо в промисловій зоні в Сєвєродонецьку справді все ще є іноземні бійці загалом або конкретно легіонери, тоді їх долю буде вирішено більш-менш так само, як і решти українських військових, які перебувають там. Я думаю, ми всі маємо винести уроки Маріуполя. Також ми всі маємо винести уроки щодо того, щоб сумніватися чи ставитися скептично до будь-яких обіцянок, даних російською стороною, тому що ми бачимо, що обіцянки, які були зроблені щодо захисників Маріуполя та бійців, евакуйованих з "Азовсталі", не послідували й не втілилися в реальність", – розповів він.