Унаслідок ракетних ударів по Одесі в понеділок загинула одна людина – міськрада

Унаслідок ударів, завданих російськими військами по Одесі в понеділок, 20 червня, загинула одна цивільна особа, повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

"Унаслідок влучання ракет у логістичний продуктовий склад загинула одна цивільна особа – охоронець", - зазначено в повідомленні в телеграм-каналі.

За даними оперативного командування "Південь", корабельне угруповання РФ у північно-західній частині Чорного моря наразі складається з п’яти кораблів, одного підводного човна та чотирьох ВДК.

"Решта флоту, всупереч панічним вкидам ворожої пропаганди, перебуває в пунктах базування. Однак загроза ракетного удару залишається актуальною, як не виключена і спроба висадки десанту", - наголошується в повідомленні.