Події

21:34 20.06.2022

Ворог обстріляв Сумську область, одна людина загинула, одну – поранено

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Ворог обстріляв Сумську область, одна людина загинула, одну – поранено

Ворог обстріляв Юнаківську громаду на Сумщині, 1 особа загинула, також 1 – поранено, повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

"Опівдні два безпілотники скинули чотири вибухівки на територію Юнаківської громади. Були також три мінометні постріли. Один чоловік загинув, один - поранений", - написав Живицький у телеграм-каналі у понеділок увечері.

Окрім цього, окупанти обстріляли й інші громади в області, в результаті обстрілів жертв і руйнувань немає.

"З 18 години почався обстріл Середино-Будської та Зноб-Новгородської громад. Ворог обстрілював зі ствольної та реактивної артилерії. Всього 28 прильотів. (…) Після 18:30 було 23 мінометні постріли з боку росії по Білопільській громаді. (…) Після 19 години росіяни розпочали обстріл Великописарівської громади, 32 мінометні постріли.(…) З 19:30 знову був вогонь по Зноб-Новгородській громаді, 7 прильотів з міномета", - також написав Живицький.

 

 

 

Теги: #жертви #обстріли #сумська_область

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