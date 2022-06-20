Події

20:20 20.06.2022

Зеленський зустрівся з американським актором і режисером Беном Стіллером

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Зеленський зустрівся з американським актором і режисером Беном Стіллером

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із американським актором та режисером Беном Стіллером у Києві.

"Ваша поїздка в Ірпінь і Макарів, зустрічі з нашими людьми багато про що говорять. Цінуємо, що в цей непростий для нашої країни час ви поруч", - сказав Зеленський, приймаючи Стіллера в Офісі президента.

За його словами, зараз українці відчувають підтримку всього світу та багатьох відомих людей. "І візит Бена Стіллера вкотре це підтверджує", - зазначено у телеграм-каналі глав держави.

Як повідомлялося, Бен Стіллер перебуває в Україні як посол доброї волі ООН. Він відвідав Львів, звільнене від окупантів смт Макарів Бучанського району Київської області та столицю України.

30 квітня Львів відвідала американська та посол ООН у справах біженців актриса Анджеліна Джолі.

 

 

Теги: #президент #зустріч #актор

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