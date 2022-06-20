Події

15:08 20.06.2022

СБУ затримала диверсанта, який здійснював підготовку вибухів на українській залізниці

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СБУ затримала диверсанта, який здійснював підготовку вибухів на українській залізниці

Служба безпеки України затримала російського диверсанта, який прибув із Близького Сходу для підготовки вибухів на об'єктах "Укрзалізниці", повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко.

"Контррозвідка Служби безпеки запобігла серії масштабних диверсій на залізниці, затримавши ворожого агента під час спецоперації в Чернівцях", - зазначив спікер у відеоповідомленні, розміщеному в понеділок у телеграм-каналі української спецслужби.

За словами Дехтяренка, затриманий був на агентурному зв'язку підконтрольних РФ спецслужб "ДНР", має паспорт громадянина України та київську прописку, але тривалий час перебував на "консервації" в одній із близькосхідних країн.

"Після початку повномасштабної агресії РФ агент отримав від своїх кураторів завдання прибути в Україну. Тут він мав збирати розвіддані про транспортні канали постачання зброї та військової техніки, розташування резервуарів з пальним і дислокацію українських військ на Буковині", - розповів спікер СБУ.

Він наголосив, що на основі зібраних агентом даних ворог планував диверсії, зокрема вибухи на об'єктах залізниці та логістичних складах.

"Наразі агенту повідомлено про підозру (участь у терористичній групі або терорганізації) та обрано запобіжний захід – тримання під вартою", - додав Дехтяренко.

Теги: #залізниця #диверсант

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