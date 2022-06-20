Події

11:34 20.06.2022

Боррель сподівається, що проблему вивезення зерна з України буде вирішено за допомогою ООН

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Боррель сподівається, що проблему вивезення зерна з України буде вирішено за допомогою ООН

Проблема заблокованого в Україні зерна має врешті-решт вирішитися за допомогою ООН, і не триватиме довго, сказав журналістам голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель у понеділок.

"Ми маємо прогрес, ми просуваємося вперед. Ми сподіваємося, що ніхто не зможе протистояти тиску з боку міжнародної спільноти. Я сподіваюся, і навіть більше ніж сподіваюся, я впевнений, що врешті-решт в ООН досягнуть згоди", - сказав Боррель, відповідаючи на запитання щодо проблеми зерна, яке залишається заблокованим в Україні.

За його словами, "неможливо уявити, що мільйони тонн зерна залишаються заблоковані в Україні, доки решта світу страждає від голоду", й тому він не думає, що ця ситуація може тривати довго.

Раніше повідомлялося, що ООН розробляє пакетну угоду щодо експорту продуктів харчування з України та Росії на світові ринки. В червні президент РФ Володимир Путін назвав блефом твердження про те, що Росія не випускає українське зерно з чорноморських портів.

Теги: #зерно #боррель

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