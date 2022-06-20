Окупанти обстріляли Криворізький район, жертв немає

Російські окупанти здійснили обстріл Криворізького району Дніпропетровської області, жертв немає, повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Ворог вдарив з артилерії по Криворізькому району. У Великій Костромці згорів будинок. Люди не постраждали. У Новомосковському районі рятувальники другу добу продовжують боротися з пожежею, що сталася через ракетну атаку", - написав Резніченко в телеграм-каналі в понеділок.

Він додав, що у інших районах області все спокійно.