Події

07:52 20.06.2022

Окупанти обстріляли Криворізький район, жертв немає

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Окупанти обстріляли Криворізький район, жертв немає

Російські окупанти здійснили обстріл Криворізького району Дніпропетровської області, жертв немає, повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Ворог вдарив з артилерії по Криворізькому району. У Великій Костромці згорів будинок. Люди не постраждали. У Новомосковському районі рятувальники другу добу продовжують боротися з пожежею, що сталася через ракетну атаку", - написав Резніченко в телеграм-каналі в понеділок.

Він додав, що у інших районах області все спокійно.

 

 

 

Теги: #обстріл #дніпропетровська_область

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