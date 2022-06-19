США наступного тижня можуть розглянути резолюцію про визнання РФ країною-агресором

Народний депутат України із фракції "Слуга народу" та заступник голови цієї фракції Євгенія Кравчук вважає, що США можуть розглянути резолюцію про визнання РФ країною-агресором вже наступного тижня, повідомила пресслужба партії.

"Вже наступного тижня у Сенаті США можуть розглянути резолюцію про визнання росії державою-спонсором тероризму. У випадку позитивного рішення – далі її розглянуть у Палаті представників Конгресу США. Голова Палати представників Ненсі Пелосі висловила підтримку резолюції під час зустрічі з делегацією українських парламентарів", – цитує пресслужба слова Кравчук.

"Ми отримали чітку підтримку від Ненсі Пелосі по прийняттю резолюції щодо визнання росії державою-спонсором тероризму. Ймовірно, наступного тижня ця резолюція буде розглядатися в Сенаті, спочатку її розгляне комітет із питань закордонних справ. У випадку підтримки резолюції Сенатом, далі вона надійде до Палати представників", – сказала вона.

Зазначається, що депутати подякували Пелосі та всім конгресменам за прийняття акту про надання Україні $40 млрд допомоги. Також говорили про те, що Палата представників продовжуватиме стежити, щоб ця допомога якнайшвидше перетворювалася на конкретне озброєння для України.

"Зараз важливо якомога швидше і в більших об‘ємах отримати важке озброєння і передати його на фронт. Щоб виділені кошти перетворювалися у важку артилерію, РСЗО, котрі так необхідні на передовій нашим захисникам, які в ці хвилини дають відсіч ворогу", - наголосила заступник голови фракції.