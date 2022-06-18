Події

20:15 18.06.2022

У школах Миколаєва з 1 вересня заборонено використання російської мови

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У школах Миколаєва з 1 вересня заборонено використання російської мови

Виконавчий комітет Миколаївської міської ради ухвалив рішення "про заборону використання російської мови" у школах з 1 вересня 2022 року, повідомила член виконкому Катерина Стоколяс.

"Учора виконкомом проголосували за заборону використання російської мови в установах загальної середньої освіти м. Миколаєва, що належать до комунальної форми власності", - написала Стоколяс у фейсбуці.

Зокрема, буде заборонено проведення факультативів і курсів російською мовою, організація 1-4 класів із російською мовою навчання, а також використання російської мови в оформленні освітнього середовища.

 

 

 

Теги: #миколаїв #російська_мова

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