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20:05 18.06.2022

Заступник голови Мін'юсту України сумнівається в ефективності звернення до національних судів для отримання компенсацій від РФ

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Заступник голови Мін'юсту України сумнівається в ефективності звернення до національних судів для отримання компенсацій від РФ

Українські громадяни та компанії можуть звертатися до українських та інших національних судів для отримання рішень щодо компенсації Росією завданих збитків, однак до зміни національного законодавства про суверенний імунітет ефективність таких дій викликає сумніви, вважає заступник міністра юстиції Ірина Мудра.

"Перш за все, потрібні зміни в національне законодавство. А судова практика вже потім. І так з будь-якою юрисдикцією. Поки не буде вирішено питання на законодавчих рівнях щодо обмеження суверенного імунітету - можливості подавати позови українськими громадянами чи українськими компаніями в інших юрисдикціях проти рф є досить невизначеними" , – сказала вона в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Заступник міністра зазначила, що вже є кілька прецедентів подібних справ в Україні. Зокрема, ухвала Верховного суду від 14 квітня 2022 року, де Верховний Суд прийняв рішення, що суд України має право ігнорувати імунітет рф у справах за позовами фізичних осіб до рф про відшкодування шкоди, завданої в результаті збройної агресії рф.

"Чи є такий висновок правильним і допоміжним для громадян та чи захищає державні інтереси на міжнародній арені - дуже спірне питання. Я вважаю, що з поширенням такої судової практики слід зачекати. Самі рішення, отриманні в суді – це папірці, з якими нічого не зробиш. Прийнята правова норма обмежує суверенний імунітет – це все залишиться в Україні, а в Україні не так багато російських активів", - пояснила свою думку Мудра.

Вона додала, що у разі спроби виконати рішення українського суду за кордоном, все одно виникнуть питання юрисдикції і суверенного імунітету держави та суверенного майна.

Водночас заступник голови Мін'юсту України наголосила, що міжнародна спільнота повинна протидіяти, адже не може бути такого, що держава діє протиправно в міжнародній правовій системі, дозволяє брутально порушувати і глумитися над правами людини, вбивати, ґвалтувати…

"І досить важливо знайти правильне обґрунтування, чому держава-агресор, держава-терорист, держава, яка вчиняє найтяжчі злочини людства, такі як геноцид, продовжує користуватися захистом суверенного імунітету!" – зауважила Мудра.

Повністю бліц-інтерв'ю із заступником міністра юстиції України Іриною Мудрою читайте на сайті агенції "Інтерфакс-Україна" www.interfax.com.ua

 

 

Теги: #рф #україна #думка #суди

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