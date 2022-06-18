Події

11:12 18.06.2022

В окупованій Михайлівці Запорізької області дезертирували одразу 60 російських військових

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Випадок масового дезертирства в окупаційних військах РФ зафіксовано в окупованому смт Михайлівка Василівського району Запорізької області.

Як повідомляється на сторінці Сил оборони Запорізького краю в Facebook, за даними розвідки, з місцевого гуртожитку, де розквартировані окупанти, пішли в невідомому напрямку відразу 60 російських військовослужбовців.

За свідченням місцевих жителів, нині російське командування розшукує своїх солдатів по всьому району.

Теги: #дезертири #запорізька_область

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