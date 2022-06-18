В окупованій Михайлівці Запорізької області дезертирували одразу 60 російських військових
Випадок масового дезертирства в окупаційних військах РФ зафіксовано в окупованому смт Михайлівка Василівського району Запорізької області.
Як повідомляється на сторінці Сил оборони Запорізького краю в Facebook, за даними розвідки, з місцевого гуртожитку, де розквартировані окупанти, пішли в невідомому напрямку відразу 60 російських військовослужбовців.
За свідченням місцевих жителів, нині російське командування розшукує своїх солдатів по всьому району.