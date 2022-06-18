Події

07:26 18.06.2022

На півдні України було знищено 57 окупантів, 18 одиниць техніки, склад боєприпасів

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На півдні України було знищено 57 окупантів, 18 одиниць техніки, склад боєприпасів

На півдні України військовими було знищено 57 людей особового складу агресора та 18 одиниць техніки, польовий склад боєприпасів, повідомляє Оперативне Командування "Південь".

"Нашими силами, зокрема і ракетно-артилерійськими підрозділами, виконано близько 1️2️0️ вогневих завдань. Також по противнику завдано авіаційних ударів. Підтверджено втрати ворога в кількості: 5️7️ рашистів та 1️8️ одиниць техніки, серед яких танк Т-72, важка вогнемета система 1 "Буратіно", гаубиця "Мста-Б", самохідна гармата "Гіацинт", 3️ багатоцільових броньованих тягачі, 9️ одиниць автомобільної та броньованої техніки. Також знищено черговий польовий склад боєприпасів", - йдеться у повідомленні, опублікованому на фейсбуці в ніч на суботу.

Крім цього, "буксир "Рятувальник Василь Бех" у результаті поразки вигорів і затонув разом із зенітно-ракетним комплексом "ТОР" на борту".

Вороже корабельне угруповання продовжує блокування північно-західної частини Чорного моря в кількості 1 підводного човна, 2️ ракетних кораблів та 3️ ВДК, зберігається загроза ракетних ударів та висадки ворожого десанту.

 

 

 

Теги: #втрати #південь #ворог

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