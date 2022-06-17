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19:50 17.06.2022

Ракета компанії SpaceX стартувала на орбіту з новою групою інтернет-супутників Starlink

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Ракета компанії SpaceX стартувала на орбіту з новою групою інтернет-супутників Starlink

Важка ракета-носій Falcon 9 у п'ятницю стартувала на орбіту з черговою партією із 53 міні-супутників для поповнення орбітального угруповання глобальної мережі інтернет-покриття системи Starlink, повідомила компанія-розробник SpaceX.

Запуск було здійснено о 12:09 за часом Східного узбережжя США із стартового комплексу 39А Космічного центру імені Кеннеді на мисі Канаверал (штат Флорида).

Це вже 49-е виведення на орбіту групи інтернет-супутників з травня 2019 року в рамках проекту Starlink. Інтернет-супутники вагою 290 кг кожен увійдуть до складу орбітального угруповання SpaceX.

За весь час SpaceX запустила 2,65 тис. інтернет-супутників Starlink. Частина з них вийшла з ладу та зійшла з орбіти. Але близько 2,5 тис. лишаються на орбіті.

Наразі компанія є найбільшим супутниковим оператором у світі. За даними SpaceX, інтернет мережа Starlink доступна користувачам у 32 страхах світу, зокрема в Північній Америці, Європі, на Далекому Сході та в Австралії.

Приблизно загодину після запуску 53 супутника відокремляться від другого ступеня ракети на перехідній еліптичній орбіті висотою до 340 км. Після перевірки інженерами SpaceX їхньої працездатності, супутники з використанням власних іонних двигунів піднімуться на штатну орбіту висотою близько 540 км.

Багаторазовий перший ступінь американської ракети-носія Falcon 9, яка використовується для запусків вже в 13-ий раз, приблизно через 8,5 хвилин після старту повинна здійснити керовану вертикальну посадку на плавучу платформу-дрон A Shortfall of Gravitas, розташовану в Атлантиці приблизно в 650 км від космодрому.

Крім того, спеціальне рятувальне судно SpaceX має виловити з води дві стулки обтічника головної частини ракети, які після відділення спускатимуться на парашутах. Повторне використання обтічника дозволяє заощаджувати компанії SpaceX до $6 млн під час запуску своїх ракет.

У майбутньому компанія SpaceX планує розгорнути орбітальне угруповання з 12 тис. космічних апаратів даного типу (а згодом - із 30 тис.) для створення повномасштабної мережі, яка дозволить забезпечити мешканців Землі широкосмуговим доступом в інтернет у будь-якому куточку планети. Загальна сума інвестицій у реалізацію проєкту оцінюється у $10 млрд.

 

 

Теги: #сша #запуск #spacex #супутники

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