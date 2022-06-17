КС визнав неконституційним накладення штрафу у 300% несплачених митних платежів за ухилення від їх сплати

Конституційний Суд (КС) визнав неконституційною вимогу, викладену у другому абзаці статті 485 Митного кодексу, який встановлює штраф у 300% несплачених митних платежів за ухилення від їх сплати, зазначено у повідомленні на сайті суду.

"...Суд бере до уваги, що цей припис установлює відповідальність за низку різних протиправних діянь, визначених в абзаці першому цієї ж статті Кодексу, які можуть різнитися за ступенем суспільної шкідливості, змістом, тощо. Водночас санкція статті є безальтернативною та фактично встановлює лише один вид стягнення - штраф, який до того ж визначається у сталому розмірі відсотків", - пояснили у КС.

Отже, суд дійшов висновку, що ця вимога суперечить першій та четвертій частинам статті 41 Конституції України, зазначено у релізі.

Згідно з рішенням КС, визнана неконституційною норма втратить чинність через півроку з дня ухвалення цього судового рішення. За цей час парламент має привести нормативне регулювання цієї статті Митного кодексу у відповідність до Конституції та рішення КС.