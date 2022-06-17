Події

17:17 17.06.2022

Український генпрокурор та міжнародні експерти оглянули місця воєнних злочинів у Броварському районі

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Український генпрокурор та міжнародні експерти оглянули місця воєнних злочинів у Броварському районі

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова та експерти Atrocity Crimes Advisory Group (АСА) оглянули місця скоєння воєнних злочинів, скоєних російськими військовослужбовцями у селі Богданівці Броварського району Київської області, де зафіксовано факти тортур, зґвалтувань та мародерства.

"Генеральний прокурор Ірина Венедіктова разом з експертами Atrocity Crimes Advisory Group оглянули місця вчинення воєнних злочинів РФ у Богданівці - селі в Броварському районі Київщини, яке було під російською окупацією", - йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора у телеграм-каналі у п'ятницю.

У повідомленні уточнюється, що під час окупації цього села було вбито 16 цивільних осіб, сімох із них - з вогнепальної зброї.

"Найкращі міжнародні експерти працюють разом з нами, щоб поділитися кращими світовими практиками для розслідування та переслідування злочинів РФ в Україні", - заявила Венедіктова.

У повідомленні прокуратури наголошується, що на місці злочинів, скоєних військовослужбовцями РФ, побував посол Клінт Вільямсон, який уже понад 30 років опікується воєнними злочинами, і зазначив, що "ніколи не думав, що йому доведеться знову бачити таке в 21 столітті в центрі Європи".

"АСА і створена в її рамках Mobile Justice Team допомагатиме Офісу генпрокурора та прокурорам на місцях консультаціями щодо порушень законів і звичаїв війни, використання заборонених засобів ведення війни, допомагатимуть із аналізом відкритих джерел", - наголошується в повідомленні.

Український генпрокурор подякувала іноземним колегам, наголосивши: "Разом із експертами ми напрацьовуватимемо ці стандарти, щоб уніфікувати підходи та підвищити ефективність роботи прокурорів і слідчих".

За інформацією Офісу генпрокурора, у Богданівці прокурори зафіксували випадки тортур та мародерства, а також факти зґвалтування – російські військові, які їх чинили, вже ідентифіковані та отримали підозри.

"Військові РФ спалили місцеву школу, а в каналізаційному колодязі в її дворі були знайдені людські рештки. Дитсадок, де базувався їх боєкомплект, військовослужбовці РФ підірвали разом зі зброєю при відході - детонація тривала кілька годин поспіль. Житловий будинок мирних, де базувались офіцери армії РФ, росіяни теж знищили вщент. Споруда буквально зрівняна із землею", - інформують у прокуратурі.

В Офісі генпрокурора нагадують, що консультативну групу щодо воєнних злочинів РФ створили для Офісу генпрокурора США, ЄС та Велика Британія. До неї увійшли найкращі експерти з міжнародного гуманітарного права, військові експерти, фахівці з досвіду роботи у міжнародних трибуналах та науковці.

Теги: #генпрокурор #експерти #броварська_отг

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