Фон дер Ляєн про рекомендацію надати Україні статус кандидата в ЄС: Це історичний момент

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн назвала "історичним моментом" схвалення рекомендації надати Україні статус кандидата в члени Європейського Союзу.

На пресконференції в п'ятницю, оголосивши про це рішення, зокрема й рекомендації для Молдови та Грузії, президент Єврокомісії повідомила, що цим трьом висновкам було надано ретельну оцінку, яка ґрунтується на фактах.

"Звісно, це історичний політичний момент. Ми знаємо, що українці готові померти за європейську перспективу. Ми хочемо, щоб вони жили з нами", - сказала фон дер Ляєн.