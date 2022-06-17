Єврокомісія рекомендувала надати Україні статус кандидата в ЄС за її заслуги, а не тому, що триває війна, – фон дер Ляєн

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявляє, що рішення рекомендувати надати Україні статус кандидата в члени Європейського Союзу базувалося на заслугах країни, а не тому, що триває війна, яку проти неї розв'язала Росія.

Про це вона сказала у п'ятницю у Брюсселі на пресконференції, відповідаючи на запитання.

"Увесь процес (ухвалення рішення) ґрунтувався на досягненнях і був зроблений відповідно до правил. Ми деталізували, що має бути зроблено. Україна вже досягла багато. Прогрес за останні вісім років, реформи, які було проведено, покращення, які було зроблено, робота, яку було виконано разом з нами, демонструють, що справді є прогрес. Спираючись на досягнення, Україні було рекомендовано надати не лише європейську перспективу, а й статус кандидата", - констатувала президент Єврокомісії.

При цьому вона зазначила, що у Брюсселі відомо, що "багато роботи ще має бути виконано". "Країна сама хоче провести ці реформи, оскільки вона виграє від них", - додала фон дер Ляєн.