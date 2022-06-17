Події

11:11 17.06.2022

Біля Ворзеля виявлено прихований російськими окупантами арсенал зброї - Нацполіція

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Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України виявив на території Київської області зброю та боєприпаси, залишені російськими окупантами.

"Відпрацьовуючи деокуповані території, працівники Київського обласного управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ знайшли поблизу Ворзеля, що на Київщині, покинуту ворогом зброю", - зазначено в повідомленні у фейсбуці.

Під дерев’яними балками бліндажа окупантів правоохоронці виявили патрони калібру 5,45 та 7,62, понад 30 пострілів ВОГ-17, чотири корпуси ручної осколкової та наступальної гранати типу РГМ, підривачі типу УДЗ, постріл до РПГ-7, димову ручну гранату, ручний протитанковий гранатомет РПГ-26, пластину активної броні та стартовий реактивний двигун.

У зв'язку з термічним і механічним пошкодженням виявлених речей вибухотехнікам довелося знищити частину арсеналу.

"Боєприпаси, придатні для використання, поліцейські передали українським військовим", - додали в поліції.

Теги: #зброя #боєприпаси #київська_область

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