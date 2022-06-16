Держпродспоживслужба з початку війни видала 77 тис. фітосанітарних сертифікатів для експорту 2,37 млн тонн зерна

Держслужба з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів від початку повномасштабного російського вторгнення видала 77 тис. фітосанітарних сертифікатів, що забезпечило експорт 2,37 млн тонн українського зерна.

Як повідомляється на сайті Держпродспоживслужби у четвер, відомство також провело фітосанітарний контроль 0,5 млн тонн продукції рослинного походження, що ввозиться в країну, серед якої овочі, фрукти, крупи, борошно, посадковий матеріал та інші товари.

За даними держслужби, за час війни вона обстежила 0,6 млн га української землі для встановлення її фітосанітарного стану.

Під наглядом відомства за зазначений період знищено понад 19 тонн неякісного насіння та 403,5 тис. одиниць посадкового матеріалу, які не могли бути використані для посіву.

Держпродспоживслужба нагадала, що за час бойових дій російські окупанти зруйнували фітосанітарну лабораторію у Чернігові, завдавши близько 5 млн грн збитків.

"На сьогодні державні фітосанітарні інспектори та державні лабораторії продовжують працювати на благо України... Виконання цих завдань та співпраця з українським бізнесом є запорукою вдалих урожаїв, успішної торгівлі продукцією рослинного походження та вагомих кроків щодо зміцнення економіки незалежної України", - підсумувало відомство в повідомленні.

Як повідомлялося з посиланням на дані Мінагрополітики, загалом за період 21 лютого-15 червня Україна експортувала 5,17 млн тонн зернових та зернобобових культур, з яких 4,19 млн тонн кукурудзи, 0,79 млн тонн пшениці та 0,16 млн тонн ячменю.