Водопровідна вода у Харкові безпечна, інформація про "холерну паличку" є фейком

КП "Харківводоканал" спростувало інформацію про можливий спалах холери в місті через наявність у воді "холерної палички".

"Ця інформація, швидше за все, спрямована на дестабілізацію ситуації та нагнітання паніки серед населення. У Харкові якість питної води щодня контролюється показниками епідемічної безпеки та санітарно-хімічними показниками безпеки. Відхилень від вимог Державних санітарних правил та норм... немає, водопровідна вода цілком безпечна", - запевнили на підприємстві.