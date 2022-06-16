Події

19:25 16.06.2022

Водопровідна вода у Харкові безпечна, інформація про "холерну паличку" є фейком

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Водопровідна вода у Харкові безпечна, інформація про "холерну паличку" є фейком

КП "Харківводоканал" спростувало інформацію про можливий спалах холери в місті через наявність у воді "холерної палички".

"Ця інформація, швидше за все, спрямована на дестабілізацію ситуації та нагнітання паніки серед населення. У Харкові якість питної води щодня контролюється показниками епідемічної безпеки та санітарно-хімічними показниками безпеки. Відхилень від вимог Державних санітарних правил та норм... немає, водопровідна вода цілком безпечна", - запевнили на підприємстві.

 

 

 

Теги: #вода #харків #фейк

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