У Харкові від імені "Житлокомунсервісу" поширюють фейкові заклики залишати відкритими квартири - міськрада

У Харкові біля під'їздів житлових будинків з'являються оголошення, в яких від імені комунального підприємства "Житлокомунсервіс" просять городян залишати відкритими свої квартири, нібито для розташування вогневих позицій бійців тероборони, але у міськраді попереджають, що це фальшивка.

"Звертаємо увагу харків'ян на те, що ця інформація не відповідає дійсності. Закликаємо городян бути уважними і перед виходом із будинку обов'язково замикати вікна й двері", - повідомляє пресслужба Харківської міської ради у середу.