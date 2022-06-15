Події

21:39 15.06.2022

У Харкові від імені "Житлокомунсервісу" поширюють фейкові заклики залишати відкритими квартири - міськрада

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У Харкові від імені "Житлокомунсервісу" поширюють фейкові заклики залишати відкритими квартири - міськрада

У Харкові біля під'їздів житлових будинків з'являються оголошення, в яких від імені комунального підприємства "Житлокомунсервіс" просять городян залишати відкритими свої квартири, нібито для розташування вогневих позицій бійців тероборони, але у міськраді попереджають, що це фальшивка.

"Звертаємо увагу харків'ян на те, що ця інформація не відповідає дійсності. Закликаємо городян бути уважними і перед виходом із будинку обов'язково замикати вікна й двері", - повідомляє пресслужба Харківської міської ради у середу.

 

 

Теги: #харків #шахраї #житлокомунсервіс

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