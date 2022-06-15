Український і європейський плани відновлення мають бути синхронізовані - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вірить, що Чехія буде одним із лідерів у проєкті відновлення країни.

"Я вірю, що Чеська Республіка буде серед лідерів і в реалізації найбільшого економічного й інфраструктурного проєкту нашого часу - українського оновлення. Це особлива можливість показати всю силу Європи - технологічну, інституціональну, творчу", - сказав він у середу, виступаючи через відеозв'язок у парламенті Чехії.

Зеленський наголосив на важливості "повної синхронізації українського національного Плану відновлення і Європейської платформи відновлення, щоб реалізувати їх максимально якісно та швидко".

"Також запрошую вас приєднатися до відновлення України і на національному рівні - взявши шефство над одним із регіонів або міст, або громад, постраждалих від російської агресії. Таке відновлення буде найкращим доказом того, що жодна агресія, хоч би якою жорстокою вона була, вже ніколи не досягне своїх цілей і не зможе зламати жоден із європейських народів, і тим паче - Європу загалом", - заявив президент.