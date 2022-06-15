Події

07:38 15.06.2022

Ворог обстріляв Апостолове Дніпропетровської області, загинуло чотири людини, одну – поранено

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Ворог обстріляв Апостолове Дніпропетровської області, загинуло чотири людини, одну – поранено

Уночі російський агресор обстріляв Апостолове Дніпропетровської області, в результаті обстрілу загинуло 4 людей, 1 – поранено, повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Ворог обстріляв з "Ураганів" Криворізький район. Вдарив по житлових кварталах Апостолівської громади. Попередньо, в Апостолові загинули 4 чоловіки, 1 - поранений. Він перебуває у лікарні. У місті пошкоджено з десяток житлових будинків та лікарня. Територія обстрілу засипана касетними боєприпасами. Працюють піротехніки", - написав Резніченко у телеграм-каналі в середу вранці.

Також, "у Новомосковському районі – два "прильоти". Ракети сильно понівечили об'єкт цивільної інфраструктури та дачні будинки. Постраждалих немає".

 

 

 

Теги: #жертви #обстріл #дніпропетровська_область

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